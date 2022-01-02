Nwakaeme ile soru-cevap

Futbolcu olmasaydın ne olurdun? Müzisyen, dansçı veya aktör olabilirdim. Şovun içinde olmayı severim.

Seni en çok zorlayan savunmacılar kim? En zoru hangisi bilmiyorum ama Thiago Silva, Ricardo Carvalho gibi güçlü isimlere karşı oynadım. Hiç kolay değildi.

Trabzon'da heykelini diktiler. Ne düşünüyorsun? Hayatımda aldığım en anlamlı hediyelerin başında geliyor. Kendimi mahcup hissettim. Onlara minnettarım. Onları mutlu etmek için elimden gelenin fazlasını da yapmaya çalışıyorum.

Boş zamanlarında ne yaparsın? Film izlemeyi severim. Müzik de tutkum. Arkadaşlarım davet ederse ev partilerine gitmeyi de severim.

En sevdiği şarkıcı? 2face İdibia... Onunla tanıştım. Çok etkilendim. Onun müziğini çok beğeniyorum. Aydıca Davido, Burna Boy, Omar Lay, Buju, Fire Boy, Small Doctor'u da severim.

Messi mi Ronaldo mu? İkisi de oynadıkları çağa yön verdiler. Saygı duyuyorum ama ben Messi'ye daha yakınım.

Kariyerinle ilgili düşüncelerin neler? Uzun süredir futbol oynuyorum. Tek isteğim kariyerimin sonuna kadar sakatlık yaşamadan, zengin ve mutlu biri olarak futbolu bırakmak.