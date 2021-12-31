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Trabzonspor'un Efecan Karaca teklifi belli oldu

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fırtına'da gündeme gelen isimlerin başında ise Efecan Karaca geliyor. Bordo-mavili yönetimin, Aytemiz Alanyaspor’a Yusuf Sarı+400 bin euro’luk bir öneri sunduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Efecan Karaca’yı çok istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'un Efecan Karaca teklifi belli oldu

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen Efecan Karaca bu kez bordomavili formaya çok yakın. Uzun zamandır kadroya katılması için çaba sarf edilen 32 yaşındaki sağ kanadın transferi için önemli adımlar atılmaya başlandı.

Trabzonspor'un Efecan Karaca teklifi belli oldu

Bordo- mavili kulübün idarecileri ile Aytemiz Alanyaspor yetkilileri arasında yapılan ilk görüşmede Akdeniz ekibi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncu için 1 milyon euro talep etmişti.

Trabzonspor'un Efecan Karaca teklifi belli oldu

Buna karşılık Trabzonspor da 400 bin euro artı Yusuf Sarı teklifinde bulundu. Ancak oyuncunun da alacaklarını bırakma düşüncesinde olması nedeniyle bu rakam daha aşağı seviyeye çekilmeye çalışılıyor.

Trabzonspor'un Efecan Karaca teklifi belli oldu

ABDULLAH AVCI SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

Alanyaspor'un da Yusuf Sarı ile ilk iletişimi kurduğu ve oyuncuyla anlaşılması durumunda bu şartlarda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. Başarılı futbolcu, 2013'ten beri formasını giydiği Alanyaspor yönetiminden kendisine anlayış gösterilmesini istedi.

Trabzonspor'un Efecan Karaca teklifi belli oldu

Alacaklarını bırakacağını belirten Efecan, Trabzonspor'a ise ekonomik olarak kulübü zorlamayacağını iletti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sık sık 1.69 boyundaki futbolcu ile telefonla görüştüğü ve bir an önce bu işin sonuçlandırılmasını istediği dile getiriliyor. Bu sezon 2 gol ve 6 asistle oynayan Efecan, Alanyaspor'un sekiz golüne doğrudan katkı verdi.

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