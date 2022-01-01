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İyiyim hoca

Sakatlığı sebebiyle son 3 maçı kaçıran Nwakaeme Avcı’ya tatilde çalışırken videosunu attı. Nijeryalı yıldız “İkinci yarıda ilk maça hazırım hocam” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
İyiyim hoca

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme ilk devrenin sonuna doğru sakatlık yaşamıştı. Son 3 maç ile kupa randevusunda forma giyememişti. 32 yaşındaki oyuncu kısa tatil döneminde de ülkesi Nijerya'ya gitmişti. Tecrübeli kanat oyuncusunun tedavi sürecini tamamladığı, güçlenme aşamasına geçtiği kaydedildi. Nwakaeme önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı'ya tatilde çalışırken kaydedilen bir videosunu yolladı. Yıldız isim, Avcı'ya "Merak etmeyin hocam. Ayağım gayet iyi, çalışmalarım da iyi gidiyor. İkinci devrenin ilk maçına hazır olacağım" dedi.

Yunus Emre SEL

AVCI MEMNUN

Anthony Nwakaeme'den gelen haber teknik direktör Abdullah Avcı'yı bir hayli memnun etti. Djaniny ve yeni transfer Kouassi'nin Afrika Kupası oynayacak olması sebebiyle Nwakaeme'nin sakatlığının uzamaması başarılı çalıştırıcının yüzünü güldürdü.

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