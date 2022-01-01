‘En’lerin takımı

Trabzonspor sezonun ilk yarısındaki performansıyla göz kamaştırdı. Ligin en çok gol atıp, en az yiyen takımı olan bordo-mavililer birçok kategoride zirveyi bırakmadı. Fırtına ligde en fazla orta yapan, en fazla hava topu hamlesi yapan ekip. Karadeniz ekibi ligin en az faul yapan, en fazla faul yapılan ve en fazla topa sahip olan 3. takımı (ortalama: 30 dakika 31 saniye). Fırtına ligde en az top kaybı yapan ve en fazla isabetli pas yapan ikinci takım olarak öne çıktı. Bordo-mavililer ligde en az orta yapan takım olarak dikkat çekerken ligde girdiği ikili mücadeleyi en fazla kazanan üçüncü takım oldu. Trabzonspor, ligde hava topundaki hamlelerde en başarılı takım olmayı da başardı.