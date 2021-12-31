Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Edin Visca savaşı! Bonservis...

Başakşehir'in 31 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca için savaş çıkmak üzere! Takvim'in haberine göre;Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok arzuladığı Visca için Bordo-Mavili yöneticiler Başakşehir'in kapısını çalmış ve 3 milyon Euro civarında bir teklifte bulunmuşlardı.
Başakşehir'in 31 yaşındaki Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca için savaş çıkmak üzere! Takvim'in haberine göre;Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok arzuladığı Visca için Bordo-Mavili yöneticiler Başakşehir'in kapısını çalmış ve 3 milyon Euro civarında bir teklifte bulunmuşlardı.
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Görüşmeler devam ederken sarı-lacivertli cepheden de hamle geldi. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Edin Visca için Sarı-Lacivertli kurmayların da düğmeye bastığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için Başakşehir kulübüne 4 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca için Medipol Başakşehir yönetimi 6 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin bu hamlesinin ardından Trabzonspor'un fiyat artırıp artırmayacağı da merak konusu.
FORM DURUMU HARİKA
Ancak her şartta Visca'nın transferinin gerçekleşmesi için Başakşehir yönetiminin 6 milyon Euro'luk talebinde indirime gitmesi gerekiyor. Başakşehir'in öncesi sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Edin Visca, bu sezona iyi başlamasa da son haftalarda son derece formda bir görüntü çizmişti.