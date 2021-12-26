Nihat Kahveci'den Hamsik'e büyük övgü: El maestro, duayen, öğretmen

Trabzonspor Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken karşılaşmada bordo mavililer adına en iyisi ismi olarak Marek Hamsik ön plana çıktı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de maçı yorumlarken Hamsik'e övgüler yağdırdı.

NİHAT KAHVECİ'NİN MAREK HAMSIK YORUMU:

Sahada çok kaliteli oyuncular vardı ama birini ayıralım. El maestro, duayen, öğretmen Hamsik. O Cornelius'a attığı pası bir anlatması lazım. O nasıl bir açı, nasıl bir top şiddeti ayarlama. Biz yukarıdan bakınca o açıyı görüyoruz ama sahanın içinde o açıyı görünce Hamsik oluyorsun yüzden Maradona'nın fotoğraflarının yanında fotoğrafların asılıyor Napoli'de. Maradona'dan sonra da o yüzden çok seviliyorsun. 40'a kadar oyna bizde keyifle izleyelim. İyi futbolcular ne kadar oynarsa bizim için şanstır. Hamsik'i alan Trabzonspor yönetimini de tebrik ediyorum. Bir futbolcunun bu kadar profesyonel olması bile altyapıdaki çocuklara diğer takımlarda futbolcu olmayan çocuklara da örnektir. Hamsik'in şöyle bir zararı da var. Diğer takımlarda oynayan orta sahalar için bir sıkıntı. Kimse kıyaslamasın çok başka bir seviye.