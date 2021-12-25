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Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI izle! TS Başakşehir maçı canlı anlatım | TS maçı izle

Trabzonspor Başakşehir maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Emre Belözoğlu idaresindeki Başakşehir'i konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Lider Fırtına, kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Turuncu-lacivertliler ise yükselen grafiğine devam etmek istiyor. Trabzonspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 19:20
Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI izle! TS Başakşehir maçı canlı anlatım | TS maçı izle

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Okaka

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 19:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

5 YILLIK HASRET
Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi. Bordo mavililer 5 yıllık hasrete son vermek istiyor.

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