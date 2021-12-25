Trabzonspor - Başakşehir maçı CANLI izle! TS Başakşehir maçı canlı anlatım | TS maçı canlı izle

Trabzonspor ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.





TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Okaka

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 19:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

5 YILLIK HASRET

Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi. Bordo mavililer 5 yıllık hasrete son vermek istiyor.