İşte Trabzonspor'un transfer listesi!

MASOURAS



Scout ekibi ve teknik ekibin üzerinde hemfikir olduğu Georgios Masouras için en büyük engel maliyeti. Yapılan ilk görüşmelerde Yunan oyuncuyu satmaya yanaşmayan Olympiakos daha sonra 10 milyon euro gibi çılgın bir para istedi. Pazarlıklar sonucunda 7 milyon euro'ya kadar indi. Ancak Fırtına'nın önerdiği 5 milyon artı bonuslar ve uzun vadeli ödeme planı nedeniyle arada ciddi farklılıklar var.





YARMOLENKO



Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra ismi sık sık zikredilen Ukraynalı oyuncu, West Ham'da taraftarların tepkisinin odağında. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki süper yıldızı uygun bir fiyata alabileceğini düşünen bordo-mavili yönetim, futbolcunun menajeriyle temasta. Bu sezon sadece 8 lig maçında oynayabilen ve gol atamayan Yarmolenko için henüz resmi bir görüşme yapılmadı.