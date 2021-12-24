İşte Trabzonspor'un transfer listesi!

Yönetim, transfer çalışmalarında iyice gaza bastı. Fildişili yıldız Kouassi'yi alarak siftah yapan bordo-mavililer, sağ kanat ve sol beke birer takviye yapma hedefinde. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar'ın yerine stoper öncelikli hale geldi. Portekizli'nin sözleşmesi dondurulabilir. İşte Karadeniz devinin gümdeminde olan sağ kanat ve stoper adayları:
ÖNCELİK YERLİLERDE
Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak Edgar'ın sakatlığı sonrası Trabzon'a dönüşte scout ekibine 'elinizdeki stoper havuzunu çıkarın' dediği belirlendi. Edgar'ın sezonu kapatması sonrası Avcı'nın acilen savunma takviyesini gündeme aldığı öğrenilirken, öncelik yerlilere verildi. Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) gibi oyuncular gümdemde geldi.
VISCA
Son dört sezondur gündeme gelen ancak bir türlü transfer edilemeyen oyuncu için Trabzonspor, yaklaşık 1 ay önce Başakşehir'in kapasını çaldı. Ancak 31 yaşındaki Boşnak yıldız için istenen 4 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcunun yıllık kazancının yüksek oluşu işleri zorlaştırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın net şekilde, "İstiyorum" dediği oyuncu için yarın maç sonrası bir görüşme yapılması bekleniyor.