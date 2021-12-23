Efsane Sümer anıldı

Kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı, Şenol Güneş de katıldı. G.Saray'ın hocası Fatih Terim'in çelengi de Sümer'in mezarına getirildi.



HAYATI TRABZONSPOR

Trabzonlu Hacı Otkun, odasını çocuk yaşta gönül verdiği bordo-mavili kulübe ait yüzlerce nostaljik eşya ile doldurdu. 35 yaşındaki Otkun, "Trabzonspor sevgisi anlatılmaz, gözle görülmez, kulakla duyulmaz ancak yaşanır" dedi.