"Şampiyonluğa inanıyoruz"

Trabzonsporlu Bakasetas İtalyan basınına özel bir röportaj verdi. Lig lideri takımının başarısındaki önemli isimlerden birisi olan Yunan maestro, "Bu sezon şampiyonluğa hepimiz inanıyoruz. Şehrin tüm enerjisi takıma yansıyor. Ancak böyle durumlarda genelde tersi geçerli olsa da, bu bizim üzerimizde bir baskı yaratmıyor. Trabzonspor'un şampiyon olması için itici güç haline geliyor. Benim için de bu her şeyin üzerinde bir öneme sahip" diye konuştu.

SÜPER LİG KALİTELİ

Bakasetas, Süper Lig'in kaliteli olduğunu da söyledi. 28 yaşındaki yıldız, "Kaliteli ve üst düzeyde rekabetçi bir organizasyon var. Bir futbolcu için önemli detayları içinde barındırıyor. Örneğin maçlar büyük statlarda, coşkulu bir atmosfer altında oynanıyor. Bu ligin finansal olarak da pek çok başka ligle boy ölçüşebileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

F.BAHÇE MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki Masouras, Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı. Her iki kanatta görev yapabilen Masouras, özellikle bu sezon Avrupa Ligi'ndeki F.Bahçe maçında dikkat çekmişti. 1.84 boyundaki yıldız, Kadıköy'de 3-0 kazanılan karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik müthiş bir performans göstermişti.

SEÇİM 7 OCAK'TA

Divan Kurulu Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu. Mevcut Başkan Ali Sürmen yaptığı açıklamada "Ertelemiş olan, Divan Başkanlık Kurulu seçimi 7 Ocak 2022 Cuma günü 09:00'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde (Ortahisar) yapılacaktır" denildi.