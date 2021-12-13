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TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hatayspor maçında... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzosnpor'da Nwakaeme ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Antalyaspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin son durumu ne? Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan ile Trabzonspor gündemini konuşan Yunus Emre Sel, Nwakaeme'nin sakatlığındaki son durumu aktardı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ÖMER FARUK ÖZCAN Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:11
TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hataspor maçında... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzosnpor'da Nwakaeme ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Antalyaspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin son durumu ne?

TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hataspor maçında... (TS spor haberi)

Ömer Faruk Özcan ile Trabzonspor gündemini konuşan Yunus Emre Sel, Nwakaeme'nin sakatlığındaki son durumu aktardı.

TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hataspor maçında... (TS spor haberi)

İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin kasık ve arka adelesini tuttuğu dikkat çekti. Ardından havalimanında da yine oyuncunun kasık bölgesinde ve arka adelesinde kaynaklı hafif bir yürüme sıkıntısı çektiğini gözlemledik.

TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hataspor maçında... (TS spor haberi)

Maçın ardından Abdullah Avcı, oyuncunun sakatlığının dün için netleşeceğini söylemişti ama Nwakaeme'nin kasık ve adelesinde bir ödem oluştu. Ödem oluştuğu için de MR görüntülenmesi yapılamadı.

TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hataspor maçında... (TS spor haberi)

Bugün tekrar bir MR görüntülenmesi yapılması planlanıyor tabi şişliğin inme durumuna bağlı olarak. Buradaki sonuca göre de oyuncunun durumu netlik kazanacak. Ama sağlık ekibinin oyuncuyla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyelim. Oyuncunun kendisini iyi hissetdiğine dair geri dönüşler yaptığını da belirtelim.

TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hataspor maçında... (TS spor haberi)

Ama eğer en ufak bir risk durumu söz konusu olurda, Hatayspor maçını kaçırma ihtimali bulunuyor. Her şey bugün çekilmesi planlanan MR'dan sonra netlik kazanacak.

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