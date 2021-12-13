TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hatayspor maçında... (TS spor haberi)

Maçın ardından Abdullah Avcı, oyuncunun sakatlığının dün için netleşeceğini söylemişti ama Nwakaeme'nin kasık ve adelesinde bir ödem oluştu. Ödem oluştuğu için de MR görüntülenmesi yapılamadı.



Bugün tekrar bir MR görüntülenmesi yapılması planlanıyor tabi şişliğin inme durumuna bağlı olarak. Buradaki sonuca göre de oyuncunun durumu netlik kazanacak. Ama sağlık ekibinin oyuncuyla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyelim. Oyuncunun kendisini iyi hissetdiğine dair geri dönüşler yaptığını da belirtelim.