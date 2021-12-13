TRABZONSPOR HABERİ: Nwakaeme'nin son durumu ne? Hatayspor maçında... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzosnpor'da Nwakaeme ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Antalyaspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin son durumu ne?
Ömer Faruk Özcan ile Trabzonspor gündemini konuşan Yunus Emre Sel, Nwakaeme'nin sakatlığındaki son durumu aktardı.
İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:
Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin kasık ve arka adelesini tuttuğu dikkat çekti. Ardından havalimanında da yine oyuncunun kasık bölgesinde ve arka adelesinde kaynaklı hafif bir yürüme sıkıntısı çektiğini gözlemledik.