Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın yeni transferi Jean Evrard Kouassi'de flaş Yattara detayı! 🤔 (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın yeni transferi Jean Evrard Kouassi'de flaş Yattara detayı! 🤔 (TS spor haberi)

Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor,  Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile anlaştı. Fırtına'nın yeni transferi Kouassi'de flaş Yattara detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm gelişmeler... | Trabzonspor haberleri - TS spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DETAY)

ÖMER FARUK ÖZCAN Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 17:51 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 18:02
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın yeni transferi Jean Evrard Kouassi'de flaş Yattara detayı! 🤔 (TS spor haberi)

Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile anlaştı. Fırtına'nın yeni transferi Kouassi'de flaş Yattara detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

YATTARA DETAYI

Bordo mavililerin prensipte anlaşmaya vardığı ve Trabzon'a getireceği Jean Evrard Kouassi'nin tipoloji ve stil olarak Yattara ile benzerliği dikkat çekti.



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Yunus Emre Sel Kouassi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor tarafatarının hep hayaliydi, bir tarafta Nwakaeme bir tarafta Yattara'yı birlikte izleyebilir miyiz diye. Tam olarak Yattara olmasa da tarz ve stil olarak ona benzeyen bir oyuncuyu birlikte izleyeceklermiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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