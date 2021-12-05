‘Son düdük çalsın’

Ağaoğlu, "Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sakın ha sakın. Ligin son maçı oynanmadan, hakemin son düdüğü bitmeden bu ligde kimin şampiyon olacağı belli olmaz" diye konuştu. Namağlup devam ettiklerini belirten Ağaoğlu, "100-110 puan alma hiç bir takımın şansı yok. Ama hiçbir zaman heyecanımızı, mücadele gücümüzü kaybetmemeliyiz" dedi.

NET BORÇ 1.4 MİLYAR TL

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak Trabzonspor'un genel kurulunda, kulübün borcu da açıklandı. Denetleme kurulu Üyesi İsmet Keskin, net borcun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu ifade etti.