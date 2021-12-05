Makine adam!

Adana Demirspor engelini de kayıpsız geçen ve yıka yıka yoluna devam eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme fırtınası sert esmeye devam ediyor. Bu sezon bordo-mavili takımın başarısında başrolü oynayan tecrübeli futbolcu, dünkü galibiyete de damga vurmayı ihmal etmedi. 26. dakikada Dorukhan'ın yerden çevirdiği topa sert bir vuruş yapan Nwakaeme'nin şutu direğin solundan geri döndü. Topu takip eden yıldız oyuncu bu kez sağa gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0. Nwakaeme 54. dakikada ise ceza sahası içine doğru yönelen Hamsik'e adrese teslim bir orta gönderdi. Hamsik de bu servisi geri çevirmedi ve skoru 2-0 yaptı. Adana Demir maçını kolaya çeviren Nijeryalı forvetin, 15. Hafta sonunda takımına katkısı 6 gol, 6 asiste çıktı. Böylece, Süper Lig'e geldiği 2018-19 sezonundan bu yana en fazla maçta hem gol atan ve asist yapan oyuncu unvanını aldı. Maç sonrasında oldukça mutlu olan Nwakaeme, "Gol atmamdan çok kazanmamız daha önemliydi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.



MUTLULUĞUN RESMİ



Adana Demir maçı sonrası büyük sevinç yaşayan Trabzonlu futbolcular galibiyeti selfi ile ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.



MAÇ SONRASI KOLBASTI ŞOV



Karşılaşmanın ardından orta sahada toplanan oyuncular galibiyeti kolbastı ile kutladı. Anthony Nwakaeme kolbastı performansıyla da mest etti. Başarılı futbolcu dansıyla ilgili, "A.Ömür ve Parmak sürekli oynuyor. Ben de onlardan öğrendim" dedi.