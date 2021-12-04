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Trabzonspor'a Giorgos Masouras transferinde rakip çıktı!

Son dakika spor haberi: Giorgos Masouras için harekete geçen Trabzonspor'a transferde rakip çıktı. Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, bu sezon performansıyla göz kamaştıran Masouras'a ilgi gösterdiği ifade edildi. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Olympiakos'un talep ettiği rakam ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 09:08
Trabzonspor'a Giorgos Masouras transferinde rakip çıktı!

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Giorgos Masouras, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu listesine aldı.

Fırtına'nın görüşmelere başladığı iddia edilen Masouras'a Almanya Bundesliga'dan talip çıktı. Sporttime'ın haberine göre; Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Giorgos Masouras'a ilgi gösteriyor.

OLYMPIAKOS 10 MİLYON EURO İSTİYOR!
Transferin gözdesi konumunda bulunan Giorgos Masouras için kulübü Olympiakos'un 10 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğu kaydedildi.

Bu sezon Olympiakos formasıyla 18 resmi maça çıkan Giorgos Masouras 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Başarılı futbolcunun Yunan ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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