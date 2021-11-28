Trabzonspor Karagümrük'ü yenip 7'de 7 yapmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, bugün Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Teknik direktörü Francesco Farioli ile ligin pas oyununu en iyi uygulayan takımıyla karşılaşacak olan Fırtına'da hedef her zamanki gibi 3 puan. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri serilerini sürdürmek istiyor. Bu karşılaşma bordomavililer için birçok farklı anlam barındırıyor. Trabzonspor daha önce hiç puan vermediği Karagümrük'ü bir kez daha mağlup etmeyi planlıyor. Bu aynı zamanda puan farkının korunması anlamına geliyor.

BİLEĞİNİ BÜKEN ÇIKMADI

Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen tek takım. Bordomavililer bu unvanını Karagümrük deplasmanında da korumayı hedefliyor. Abdullah Avcı da hafta boyunca öğrencileriyle yaptığı kısa toplantılarda onlara motivasyon konuşmaları yaptı. Özellikle Karagümrük'ün sabırlı pas oyununa karşı akıllı bir futbolla karşılık vermeleri gerektiğini anlattı. Kendilerinin de aynı şekilde sabırlı olmaları gerektiğini

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, SERHAT, LUCKASSEN, BALKOVEC, CANER, EFE, EMRE, ERHUN, BERTOLACCI, KARAMOH, PESIC

TRABZONSPOR: UĞURCAN, DORUKHAN, EDGAR IE, HUGO, TRONDSEN, SIOPIS, BERAT, A.ÖMÜR, DJANINY, NWAKAEME, CORNELIUS

26'NIN ÖNEMİ

Fırtına bugün Karagümrük'e kaybetmezse hem Trabzonspor hem de Abdullah Avcı rekorlarını egale edecekler. Bordo-mavililer 1995 yılında 26 maç kaybetmemişti. İstanbul ekibine boyun eğmezse evindeki Adana Demirspor maçına rekor için çıkacak. Abdullah Avcı da Medipol Başakşehir'in başında 26 maç kaybetmemişti. Usta hoca da bu rekorunu tekrarlayacak.

PUAN VERMİYOR

Bordo-mavililer, Karagümrük maçlarını seviyor. Trabzonspor, Süper Lig'de 4 defa karşılaştığı İstanbul temsilcisine puan vermedi. Fırtına, geçen sezonki maçları 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.

GÜMRÜK'TE 7 EKSİK VAR

İstanbul temsilcisinde bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Takımın lokomotif isimlerinden Lucas Biglia, Ervin Zukanovic ve Vegar Hegenstad kart cezaları nedeniyle yok. Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei'in de sakatlıkları devam ediyor.

SIOPIS SINIRDA

Orta sahanın acar futbolcusu Manolas Siopis sarı kart sınırında. Bugünkü Karagümrük mücadelesine ilk 11'de çıkması beklene Yunan yıldız kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Manolas Siopis, sarı kart görürse Adana Demirspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.