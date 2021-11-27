TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Calciomercato'nun haberinde, Trabzonspor'un yıldız futbolcu için 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Real Betis'in ise 2 - 2,5 milyon Euro talep ettiği fakat aradaki fiyat farkının çözülemeyecek bir fark olmadığına vurgu yapıldı.