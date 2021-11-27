TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.
Gervinho'nun sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Real Betis forması giyen Cristian Tello için devreye girmişti.
Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Real Betis'in Trabzonspor'un teklifini reddetiği haberleri iddia edilmişti.
İtalyan basınında yer alan haberde, Tello'nun yeni durağının Trabzonspor olabileceği iddia edildi.
Calciomercato'nun haberinde, Trabzonspor'un yıldız futbolcu için 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Real Betis'in ise 2 - 2,5 milyon Euro talep ettiği fakat aradaki fiyat farkının çözülemeyecek bir fark olmadığına vurgu yapıldı.