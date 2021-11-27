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TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla deviren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Cristian Tello olmuştu. İtalyan basınında yıldız futbolcu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (foomac.com.tr - Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER) (TS spor haberleri)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:24
TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışamaları hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Gervinho'nun sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Real Betis forması giyen Cristian Tello için devreye girmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Geçtiğimiz günlerde Real Betis'in Trabzonspor'un teklifini reddetiği haberleri iddia edilmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

İtalyan basınında yer alan haberde, Tello'nun yeni durağının Trabzonspor olabileceği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Cristian Tello müjdesini İtalyanlar verdi

Calciomercato'nun haberinde, Trabzonspor'un yıldız futbolcu için 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Real Betis'in ise 2 - 2,5 milyon Euro talep ettiği fakat aradaki fiyat farkının çözülemeyecek bir fark olmadığına vurgu yapıldı.

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