TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

Trabzonspor'da 7'den 70'e herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Şehrin her sokağında "Bu dünyada her şey yalan, senin sevgin gerçek olan. Sonsuza dek sürecek, oğlum da seni sevecek" tezahüratını mırıldanarak yürüyen insanlar var.