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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33 puanlı lideri Trabzonspor'da tüm planlar sezon sonu şampiyonluğa göre yapılıypr. Başakşehir'de şampiyonluğun kıyısından dönen Abdullah Avcı da bordo-mavili taraftar gibi şampiyonluğu çok istiyor. Usta hocanın odasında Trabzonspor’un şampiyon olduğu yılların fotoğrafları yer alıyor. Bir çerçeve ise boş duruyor. Çünkü o bu sezon sonundaki şampiyonluğu bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

Trabzonspor'da 7'den 70'e herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Şehrin her sokağında "Bu dünyada her şey yalan, senin sevgin gerçek olan. Sonsuza dek sürecek, oğlum da seni sevecek" tezahüratını mırıldanarak yürüyen insanlar var.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

Herkes büyük bir heyecanla, hırsla, şevkle hasret kaldıkları şampiyonluğu bekliyor. O isimlerden biri de hiç şüphesiz Abdullah Avcı. Geçen sezon devraldığı Trabzonspor'u şahlandıran usta çalıştırıcı da bu büyük ideal uğruna gecesini gündüzüne katıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

MÜTHİŞ BİR DETAY

Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen dün teknik direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun da yer aldığı ziyarette Albay Şen, Avcı ve takıma başarılar diledi. Ziyaretten paylaşılan fotoğrafta duvardaki boş çerçeve dikkat çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonlara ait fotoğrafların yer aldığı duvarda bir çerçeve boş. O çerçeve Avcı'nın motivasyon kaynağı. Usta hoca bu sezon takımı şampiyonluğa taşıyarak o çerçeveyi doldurmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın odasında dikkat çeken detay! Boş tablo...

BİZDEN BİLE ÇOK İSTİYOR

Trabzonspor taraftarı da Abdullah Avcı'nın heyecanına büyük saygı duyuyor. Bordo-mavili taraftarlar "Yıllarca Başakşehir'de şampiyonluğu kovaladı. O kupayı bizim kadar çok istiyor. Bizim teknik direktörümüz olduğu için çok şanslıyız" ifadelerini kullanıyor.

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