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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın listesindeki Yarmolenko'ya İtalya'dan talip var

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. puanlı lideri Trabzonspor sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer Gervinho'nun sakatlığının ardından listesine West Ham United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yarmolenko'yu almıştı. İtalyan basınında yer alan haberde Ukraynalı futbolcu için Genoa'nın devreye girdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr - Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 17:52
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın listesindeki Yarmolenko'ya İtalya'dan talip var

Devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Ukraynalı yıldız Yarmolenko gelmişti.

İtalyan basınında yer alan haberde; İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Ocak ayı transfer döneminde Andriy Yarmolenko'yu renklerine bağlayabileceği aktarıldı.

Haberde, yeni teknik direktör Andriy Shevchenko'nun da isteğiyle Yarmolenko transferi resmileştirmek istediği kaydedildi.

West Ham ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek Ukraynalı futbolcu, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 14 maçta bir kez fileleri sarstı.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Genoa'da teknik direktörlüğe geçtiğimiz haftalarda getirilen Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'nda da Yarmolenko ile birlikte görev yaptı.


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