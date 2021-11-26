TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın listesindeki Yarmolenko'ya İtalya'dan talip var

Devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Ukraynalı yıldız Yarmolenko gelmişti.

İtalyan basınında yer alan haberde; İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın, Ocak ayı transfer döneminde Andriy Yarmolenko'yu renklerine bağlayabileceği aktarıldı.

Haberde, yeni teknik direktör Andriy Shevchenko'nun da isteğiyle Yarmolenko transferi resmileştirmek istediği kaydedildi.

West Ham ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek Ukraynalı futbolcu, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 14 maçta bir kez fileleri sarstı.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Genoa'da teknik direktörlüğe geçtiğimiz haftalarda getirilen Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'nda da Yarmolenko ile birlikte görev yaptı.



