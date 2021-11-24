Ömür’lük hikaye

Galatasaray derbisinde yaşadığı hayal kırıklığı sonrası yeniden toparlanan Abdülkadir Ömür, inanılmaz bir geri dönüş hikayesi yapıyor. Son 5 karşılaşmanın kazanılmasında direkt katkı yapan 22 yaşındaki orta saha, yakaladığı çıkışı, "Çok çalışmak, inanmak ve mücadele etmek" olarak değerlendirdi. Gaziantep FK sınavında da müthiş işlere imza atan ve serbest vuruştan jeneriklik bir golle gözlerimizin pasını silen 1.68 boyundaki yıldız, "Pes etmek bizim yöremizde yok. Hep daha iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Bu süreçte takım arkadaşlarım, teknik ekip ve camiamız hep yanımda oldu. Şampiyonluk için savaşacağız" dedi.