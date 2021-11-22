Yüzde 60 bilet satıldı

Trabzonspor'da taraftarlar Gaziantepspor mücadelesinin biletlerini henüz tüketmedi. Bordomavili taraftarlar şu ana kadar 25 bine yakın bilet aldı. Şenol Güneş Stadı'nın yüzde 60'ı dolmuş durumda. Yönetim ise boş koltuk kalmaması için çağrılarını sürdürüyor. Yerel basın da haberleriyle taraftarı maça davet ediyor. Fırtına'nın bugünkü Gaziantep maçını 30 bini aşkın taraftar önünde oynaması bekleniyor.

BELEDİYELER SEFERBER OLDU

Bordo-mavili camiada herkes bugün Şenol Güneş Stadı'nın dolması için seferber olmuş durumda. Şehir belediyeleri yaptıkları anonslarda bileti olan taraftarları stada ücretsiz ulaştıracaklarının sözünü veriyorlar. Trabzonspor kulübü de kendilerine önemli destek veren belediyelere teşekkür etti.