SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

BOUPENDZA İÇİN BOMBA İDDİA!

Aaron Boupendza'nın yeniden Süper Lig'e geri dönebileceği aktarılırken Afrika futbolunu yakından takip eden FootballNewsWestAfrica adlı Twitter hesabı Aaron Boupendza ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

"TRABZONSPOR VE GALATASARAY DEVREDE"

Milliyet'in derlediği FootballNewsWestAfrica'da yer alan habere göre Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Galatasaray, Gabonlu futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.