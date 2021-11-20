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SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Hatayspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza, Katar Ligi ekibi Al-Arabi'nin yolunu tuttu. Katar'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Gabonlu yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Boupendza'ya Süper Lig'den talipler olduğu ve geri dönebileceği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği ve iki takımın da satın alma opsiyonuyla kiralamayı istediği öne sürüldü. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 17:03
SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

Süper Lig'de Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunun gol kralı olan Gabonlu forvet Aaron Boupendza yeniden Süper Lig'e dönüş hazırlığında. Süper Lig'in iki devi Gabonlu forvetin transferi için resmi girişimlere başladı.

SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

Hatayspor formasıyla geride bıraktığımız 2020-2021 sezonuna damga vuran ve gol krallığı tacını takan Aaron Boupendza, sezon başında Katar Ligi ekiplerinden El-Arabi'ye 4.25 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Boupendza'nın transferi gerçekleşmemişti. Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar yetkilileri Boupendza için Hatay'a kadar gelmiş fakat Gabonlu futbolcunun kariyerine Atakaş Hatayspor'da devam etmek istemesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

BOUPENDZA İÇİN BOMBA İDDİA!
Aaron Boupendza'nın yeniden Süper Lig'e geri dönebileceği aktarılırken Afrika futbolunu yakından takip eden FootballNewsWestAfrica adlı Twitter hesabı Aaron Boupendza ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

"TRABZONSPOR VE GALATASARAY DEVREDE"
Milliyet'in derlediği FootballNewsWestAfrica'da yer alan habere göre Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Galatasaray, Gabonlu futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

KATAR'DA MUTSUZ!
Haberin detayında her iki kulübün de Boupendza'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri aktarıldı. Haberde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuna dairt bilgi verilmezken Boupendza'nın Katar'da oldukça mutsuz olduğu ve Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği iddia edildi.

SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

Aaron Boupendza, 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu El-Arabi kulübünde 8 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist yaptı.

SPOR HABERİ: Transferde Boupendza bombası! Trabzonspor ve Galatasaray...

Boupendza geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 22 kez fileleri havalandırmıştı. Aaron Boupendza'nın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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