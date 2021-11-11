TRABZONSPOR HABERLERİ: Bradaric ya da Pellegrini

Lider Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Sezon başında girişim yapılan ancak alınamayan Lille'in 21 yaşındaki sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki sol beki Pellegrini için yeniden harekete geçilecek.
Lider Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Sezon başında girişim yapılan ancak alınamayan Lille'in 21 yaşındaki sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki sol beki Pellegrini için yeniden harekete geçilecek.
İki oyuncu da 1997 doğumlu ya da daha küçük futbolcu kontenjanına uygun.
Lille ile 2024'e dek anlaşması olan ama bu yıl sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun gelmeye sıcak baktığı ve menajerle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
Bradaric'in kanatlarda da oynayabilmesi ayrıca bir avantaj. İtalyan futbolcu için de Juve ile bir kez daha masaya oturulacak.
Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi olan genç oyuncu da takımında fazla şans bulamıyor. Bu iki isimden birinin devre arasında alınacak.