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TRABZONSPOR HABERLERİ: Bradaric ya da Pellegrini

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının ardından 30 puanla zirvede yer alan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sol bek takviyesi kararı alan bordo-mavili yönetim, Lille’in Hırvat futbolcusu ve Juventus’un İtalyan yıldızı için yeniden harekete geçti. İki isimden biri alınacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da sol bek operasyonu! Bradaric ya da Pellegrini

Lider Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Sezon başında girişim yapılan ancak alınamayan Lille'in 21 yaşındaki sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki sol beki Pellegrini için yeniden harekete geçilecek.

Trabzonspor'da sol bek operasyonu! Bradaric ya da Pellegrini

İki oyuncu da 1997 doğumlu ya da daha küçük futbolcu kontenjanına uygun.

Trabzonspor'da sol bek operasyonu! Bradaric ya da Pellegrini

Lille ile 2024'e dek anlaşması olan ama bu yıl sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun gelmeye sıcak baktığı ve menajerle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Trabzonspor'da sol bek operasyonu! Bradaric ya da Pellegrini

Bradaric'in kanatlarda da oynayabilmesi ayrıca bir avantaj. İtalyan futbolcu için de Juve ile bir kez daha masaya oturulacak.

Trabzonspor'da sol bek operasyonu! Bradaric ya da Pellegrini

Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi olan genç oyuncu da takımında fazla şans bulamıyor. Bu iki isimden birinin devre arasında alınacak.

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