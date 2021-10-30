TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını yorumladı

Avcı, Siopis'i çıkartıp Bakesetas'ı oyuna alarak, orta sahayı tamamen boşalttı. Bu değişiklikle; oyunla çözemediği rakibini, futbolcusunun bireysel performansıyla çözmeye çalışan bir oyun şeklini tercih etti. Ve 65-70 arasında Rizespor; bu iki parçalı savunma ve hücum, orta sahanın boşaldığı, gövdesi olmayan bir oyun tarzını sayesinde iki tane net gol pozisyonu yakaladı ancak bunları değerlendiremedi.
Trabzonspor, duran topla da olsa golü bulup kötü oynadığı bir 90 dakikada 3 puan almasını bildi. Beşiktaş derbisi öncesi moral ve motivasyon için bu galibiyet elbette önemliydi. Ama Beşiktaş maçı mutlaka farklı bir atmosfer ve farklı bir oyunda olacaktır. Fakat ileriki haftalar için özellikle topu Trabzon'a bırakan oyun anlayışlarında, bu maçı örnek alarak çıkartılacak daha çok dersler olmalı. Bu maç Trabzonspor için kötünün iyisi olarak kayıtlara geçti.