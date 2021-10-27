Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas'ın son durumu ne? Belli oldu! (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas'ın son durumu ne? Belli oldu! (TS spor haberi)

Süper Lig'İn 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da flaş Bakasetas gelişmeleri yaşanıyor... Sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan yıldız oyuncunun bugün takımla antrenman yapacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:22
TRABZONSPOR HABERİ: Bakasetas'ın son durumu ne? Belli oldu! (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana sakatlıkları devam eden Peres ve Trondsen ile sağ dizine darbe alıp MR çektirmeye giden Denswil, arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny katılmadı.

Nwakaeme de ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı. Abdulkadir Parmak ve Koita'nın bugün takıma tam olarak katılacağı belirtilirken, sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel çalışan Bakasetas'ın da bugün veya yarın takımla antrenman yapacağı bildirildi.

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