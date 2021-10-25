Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonluk meşalesini yaktı! "Sonu harika olacak"

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer son olarak zorlu Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor, Avcı’nın maç sonu soyunma odasındaki sözlerini paylaştı: “Şampiyonluk böyle geliyor. Bunun sonu harika olacak”
Bordo-mavililer, kritik Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle 3 puanı alırken büyük mutluluk yaşadı. Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından teknik direktör Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki sözleri paylaşıldı. Videoda Avcı, galibiyet için öğrencilerini kutluyor. Usta çalıştırıcı "Büyük takıma yakışır şekilde 2. devre oynadınız. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk böyle geliyor. Hakikaten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rekorları kıra kıra gidiyoruz. Bunun sonu harika olacak" ifadelerini kullandı. Video çok beğenildi