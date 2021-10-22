Haberler Trabzonspor Hamsik tempo artırdı

Hamsik tempo artırdı

Sakatlığı nedeniyle F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen Marek Hamsik büyük oranda iyileşti. Arka adalesindeki gerilme ve ödem sona eren 34 yaşındaki orta saha yüksek tempolu koşular yapıyor. Göztepe sınavına ilk 11'de başlaması beklenen Slovak oyuncunun bu süreye kadar hem özel antrenörüyle hem de takımla birlikte çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 06:50
Hamsik tempo artırdı
Sakatlığı nedeniyle F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen Marek Hamsik büyük oranda iyileşti. Arka adalesindeki gerilme ve ödem sona eren 34 yaşındaki orta saha yüksek tempolu koşular yapıyor. Göztepe sınavına ilk 11'de başlaması beklenen Slovak oyuncunun bu süreye kadar hem özel antrenörüyle hem de takımla birlikte çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
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