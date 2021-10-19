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TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, 9. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek namağlup bir şekilde zirvenin yeni sahibi olmayı başardı. Bu başarıda büyük pay sahibi olan isimlerden Bakasetas için ise ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 12:28
TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna fırtına gibi başladı. Bordo Mavili ekip ligin geriden kalan 9 haftasını namağlup lider olarak tamamladı ve son olarak Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup etti.

TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 21 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor son olarak geçtiğimiz sezon sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

PORTEKİZ'DEN SÜRPRİZ TALİP
Süper Lig'de fırtına gibi esen Bordo Mavili ekibin yıldız oyuncusuna Sporting lizbon'un talip olduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

SPORTING LIZBON, BAKASETAS'IN PEŞİNDE
Yunan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon'un Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

TRABZONSPOR'A REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF HAZIRLIĞI
Protothema'da yer alan habere göre Sporting Lizbon kulübünün yetkilileri Trabzonspor'a reddedilemeyecek bir bonservis bedeli ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI
Trabzonspor'un ligde kazandığı 21 puanın 17'sinde imzası bulunan Bakasetas, bu sezon 13 maçta 7 gol atıp 3 asist yaparak en iyi sezon başlangıcına imza attı.

TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

TRABZONSPOR'A SERVET KAZANDIRDI
Toplanan 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayan 28 yaşındaki orta saha, 16 milyon 900 bin TL'lik performans priminin de kulübün kasasına girmesini sağladı. Trabzon'dan bu sezon 1 milyon 250 bin euro (13 milyon 450 bin TL) garanti ücret kazanacak olan Yunan yıldız bu performansıyla da yıllık maaşının 3 milyon 450 bin TL fazlasını kulübe kazandırmış oldu.

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