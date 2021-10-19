TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

TRABZONSPOR'A SERVET KAZANDIRDI

Toplanan 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayan 28 yaşındaki orta saha, 16 milyon 900 bin TL'lik performans priminin de kulübün kasasına girmesini sağladı. Trabzon'dan bu sezon 1 milyon 250 bin euro (13 milyon 450 bin TL) garanti ücret kazanacak olan Yunan yıldız bu performansıyla da yıllık maaşının 3 milyon 450 bin TL fazlasını kulübe kazandırmış oldu.