TRABZONSPOR HABERİ - Bakasetas için flaş transfer iddiası! 'Yeni adresi Portekiz olacak'

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna fırtına gibi başladı. Bordo Mavili ekip ligin geriden kalan 9 haftasını namağlup lider olarak tamamladı ve son olarak Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 21 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor son olarak geçtiğimiz sezon sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.
PORTEKİZ'DEN SÜRPRİZ TALİP
Süper Lig'de fırtına gibi esen Bordo Mavili ekibin yıldız oyuncusuna Sporting lizbon'un talip olduğu iddia edildi.