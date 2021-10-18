Nwakaeme ve Peres şoku!

Sahasında Fenerbahçe'yi devirip, liderlik koltuğunun yeni sahibi olan Trabzonspor'da sakatlar can sıktı. Bordo-mavililerin Hamsik'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada iki yıldızı da 90 dakikayı tamamlayamadı. Bir pozisyonun ardından teknik heyete devam edemeyeceğini işaret eden Nwakaeme, 43'te yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Karadeniz ekibi ikinci 45'te de şok yaşadı. Sağ bekte görev yapan Peres, topsuz alanda yerde kaldı. Sambacı'nın yerine 51'de Dorukhan oyuna girdi. İki oyuncunun bugün yapılacak kontrollerinin ardından durumlarının netlik kazanması bekleniyor.