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Nwakaeme ve Peres şoku!

Hamsik’in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Fenerbahçe maçında iki isim de oyunu tamamlayamadı. Takımın yıldızı Nwakaeme ve Peres, sakatlandı, maçı yarıda bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Nwakaeme ve Peres şoku!
Sahasında Fenerbahçe'yi devirip, liderlik koltuğunun yeni sahibi olan Trabzonspor'da sakatlar can sıktı. Bordo-mavililerin Hamsik'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada iki yıldızı da 90 dakikayı tamamlayamadı. Bir pozisyonun ardından teknik heyete devam edemeyeceğini işaret eden Nwakaeme, 43'te yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Karadeniz ekibi ikinci 45'te de şok yaşadı. Sağ bekte görev yapan Peres, topsuz alanda yerde kaldı. Sambacı'nın yerine 51'de Dorukhan oyuna girdi. İki oyuncunun bugün yapılacak kontrollerinin ardından durumlarının netlik kazanması bekleniyor.
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