Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bruno Peres sakatlandı!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada bordo-mavililerde üst üste sakatlıklar yaşandı.

İlk yarının son anlarında kasığında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme, 43. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BRUNO PERES DEVAM EDEMEDİ!

Derbide Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ardından Bruno Peres de sakatlandı. 49. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bırakan 31 yaşındaki futbolcu oyuna devam edemedi. Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.