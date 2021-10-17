Haberler Trabzonspor Akyazı'da sezonun rekoru kırılacak! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

Akyazı'da sezonun rekoru kırılacak! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

Son dakika Trabzonspor Fenerbahçe maçı haberleri: Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe maçına sahne olacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ligde ilk 2 sırada bulunan iki takım liderlik mücadelesi verecek. Heyecanla beklenen maça, Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı hazır. Karşılaşmada sezonun rekoru kırılacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 09:27
Akyazı'da sezonun rekoru kırılacak! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'de liderlik maçında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak Trabzonspor 'da tribün desteği tam olacak. Özellikle maçın biletine yoğun ilgi gösterildi. Satışa çıkarılan biletlerin sadece 1 saat içinde tükendiği bildirildi.

Akyazı'da sezonun rekoru kırılacak! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

Milliyet'in haberine göre; Medical Park Stadı'nda tribünlerde 20 bin taraftar olması bekleniyor. Aynı zamanda taraftar grupları kritik mücadeleyi hep birlikte izleyecek.

Akyazı'da sezonun rekoru kırılacak! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

Aynı tribünde oturacak taraftar grupları liderlik maçında takımlarını hep birlikte destekleyecek. Böylece bu sezon iç sahada en yüksek taraftar sayısına da ulaşılmış olunacak.

Akyazı'da sezonun rekoru kırılacak! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

40 bin kişilik statta pandemi nedeniyle yüzde 50 kuralından dolayı yarı yarıya bilet satışı yapılıyor. Daha önce ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçına tribünde 13 bin 500 taraftar gelmişti.

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