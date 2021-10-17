Akyazı'da sezonun rekoru kırılacak! Trabzonspor - Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'de liderlik maçında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak Trabzonspor 'da tribün desteği tam olacak. Özellikle maçın biletine yoğun ilgi gösterildi. Satışa çıkarılan biletlerin sadece 1 saat içinde tükendiği bildirildi.

Milliyet'in haberine göre; Medical Park Stadı'nda tribünlerde 20 bin taraftar olması bekleniyor. Aynı zamanda taraftar grupları kritik mücadeleyi hep birlikte izleyecek.