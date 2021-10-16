TRABZONSPOR HABERİ: Hamsik Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Belli oldu! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Karşılaşma öncesi bordo mavililerde milli takımda sakatlanan Hamsik'in oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, tüm gelişmeleri editörümüz Ömer Faruk Özcan'a anlattı.



İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

Hamsik'in sakatlığını bu işin uzamanlarına sorduğumuzda şöyle bir cevap aldık: Bu tür sakatlıkların iyileşme süreci 7 ile 10 gün dinlenme ile olan bir süreç. Dinlenip o bölgeye bir baskı olmaması gerekiyor.

Hamsik'in sakalandığı sürece bakacak olursak Fenerbahçe maçını kapsamıyor. Salı günü en erken antrenmanlara başlaması gerekiyor.

Burada önemli bir durum var teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik ile maç günü bir görüşme yapacak. Son halini bir yoklayacaklar.

Çok düşük bir ihtimal olsa da maç günü Hamsik ile ilgili bir gelişme olabilir.

RİSK ALINMAYACAK

Ama açıkçası ben, bugüne kadarki tecrübelerim ve yaptığım görüşmelere dayanarak bu riskin alınmayacağını düşünüyorum.

DAHA UZUN SAKATLIKLARA YOL AÇABİLİR

Çünkü daha uzun sakatlıklara sebebiyet verebilecek bir nokta. O riske girileceğini düşünmüyorum ama maç saatine kadar çok küçükte olsa bir ihtimalin olduğunu söyleyebilirim.