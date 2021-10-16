Oyun planımıza sadık kalacağız

Abdullah Avcı son uyarılarını yaptı, en çok üzerinde durduğu konu oyun planı oldu. Bordo-mavili hoca, "Maçın önemi, tribünlerin dolu oluşu, rakibin ligin en kaliteli kadrolarından birisine sahip oluşu gibi etkenler tabii ki çok fark oluşturabilir ama bizim için en değerli olan oyun planına sadık kalmak. Kırılma anlarında dahi plana sadık kalırsak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar verdiğiniz mücadele başarıyı ne kadar istediğinizin bir yansımasıydı" dedi.
Abdullah Avcı sonuyarılarını yaptı, en çok üzerinde durduğu konu oyun planı oldu. Bordo-mavili hoca, "Maçın önemi, tribünlerin dolu oluşu, rakibin ligin en kaliteli kadrolarından birisine sahip oluşu gibi etkenler tabii ki çok fark oluşturabilir ama bizim için en değerli olan oyun planına sadık kalmak. Kırılma anlarında dahi plana sadık kalırsak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar verdiğiniz mücadele başarıyı ne kadar istediğinizin bir yansımasıydı" dedi.