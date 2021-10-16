Haberler Trabzonspor Oyun planımıza sadık kalacağız

Oyun planımıza sadık kalacağız

Abdullah Avcı son uyarılarını yaptı, en çok üzerinde durduğu konu oyun planı oldu. Bordo-mavili hoca, "Maçın önemi, tribünlerin dolu oluşu, rakibin ligin en kaliteli kadrolarından birisine sahip oluşu gibi etkenler tabii ki çok fark oluşturabilir ama bizim için en değerli olan oyun planına sadık kalmak. Kırılma anlarında dahi plana sadık kalırsak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar verdiğiniz mücadele başarıyı ne kadar istediğinizin bir yansımasıydı" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Oyun planımıza sadık kalacağız
Abdullah Avcı son uyarılarını yaptı, en çok üzerinde durduğu konu oyun planı oldu. Bordo-mavili hoca, "Maçın önemi, tribünlerin dolu oluşu, rakibin ligin en kaliteli kadrolarından birisine sahip oluşu gibi etkenler tabii ki çok fark oluşturabilir ama bizim için en değerli olan oyun planına sadık kalmak. Kırılma anlarında dahi plana sadık kalırsak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar verdiğiniz mücadele başarıyı ne kadar istediğinizin bir yansımasıydı" dedi.
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