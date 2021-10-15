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Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 13:31
Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi.

Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavili takım 16 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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