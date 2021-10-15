TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Ali Şansalan tedirginliği! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Ali Şansalan görev yapacak. Şansalan'ın atanması bordo-mavili taraftarlarda rahatsızlık oluşturdu. Çünkü Çanakkale bölgesi hakemi, 2020'de Denizlispor ile oynanan Türkiye Kupası maçının 93. dakikasında Nwakaeme'yi atmıştı. 32 yaşındaki sol kanat, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kalmış ve Şansalan, Nijeryalı yıldızın kendisini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kartını çıkarmış, itiraz sonrası da kırmızıya çevirmişti. Fırtına bugüne kadar Şansalan ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti.





'ALİ YAZAR, ERCE BOZAR'



Trabzonspor cephesi, Nwakaeme'ye çıkan kırmızı kart sonrası Ali Şansalan'a göndermeli bir tweet atmıştı. Erce'nin devleştiği maçın ardından genç kaleci ile birlikte takımın sevindiği fotoğrafı paylaşan Trabzonspor, "Ali yazar, Erce bozar" ifadelerini kullanmıştı.