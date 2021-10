Doğuştan Trabzonlu

Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle önemli katkılar yapan Bakasetas, kulüp dergisine konuştu. Bu yılın kendileri için çok önemli bir sezon olduğunu belirten Yunan maestro, "Bu sezonun sonunda önemli başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Trabzonspor taraftarlarına o mutluluğu verebilmek istiyoruz. Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak istiyoruz" dedi. Futbolla yaşayan, her zaman futbolu daha iyi nasıl olabilirim diye düşünen biri olarak kendini tanımlayan 28 yaşındaki yıldız, "Hırslı, saha içinde, antrenmanda veya her nerede olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, takımın hedeflerini gerçekleştirmek için yaşayan ve bunun için mücadele eden biriyim. Hedefim her zaman " şeklinde konuştu.



İNSANLARI ÇOK İYİ ANLIYORUM



Yunan yıldız, Trabzon'da alışamadığı ya da beğenmediği bir şeyin olmadığını da belirterek, "Çünkü ben de kendimi Trabzon şehrinden biri gibi hissediyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren insanları çok daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü benzer özelliklere sahip bir kişiliğe sahibim. Burada insanlar biraz daha normalden daha hızlı sinirlenebiliyorlar. Hatta sinirlenmeleri için herhangi bir neden olmasa dahi kendilerini bir anda çok sinirlenmiş bulabiliyorlar. Bunun aslında hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. (Gülüyor) Çünkü bir anda hava güneşliyken bir anda başka bir hava durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Aslında ben de böyle biriyim" dedi.

Yunus Emre SEL



AVCI BANA ÖZGÜRLÜK VERDİ



Bakasetas, başarısında teknik direktör Abdullah Avcı'nın da önemli etkisinin bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi: "Geldiğim ilk andan itibaren hem bana davranış şekli hem bana konuştukları ve aynı şekilde de saha içinde bana verdiği özgürlük sayesinde başarılı olabildiğimizi düşünüyorum. Aslında zaten sonuçlar ve elde ettiğimiz başarılar da Abdullah Avcı'nın başarısını ve beraber kazandığımız başarıları tek başına ifade edebiliyor."



KÜLTÜR OLARAK YAKINIZ



Yunan futbolcularının çoğunun Türkiye'de başarılı olduğunu dile getiren Bakasetas, şu ifadeleri kullandı: "Evet, çoğu Yunan oyuncunun burada başarılı olduğunu görüyoruz. Ben bunu kültürümüzdeki ortak noktalara bağlıyorum. Çünkü kültür olarak birbirine yakın iki ülkeden bahsediyoruz ve Yunan futbolcularımız buraya geldiklerinde adapte olmalarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar."



LİMİTLERDE YAŞAMAYI SEVERİM



Şehirde insanların tutkularıyla yaşadığını kaydeden Bakasetas, şöyle devam etti: "Her şeyi sınırlarda, limitlerde yaşamayı seven birisiyimdir. Trabzon insanının da böyle olduğunu düşünüyorum. Hem mutluluğu hem belki de siniri, öfkeyi tam anlamıyla sınırlarda hatta sınırların da ötesinde yaşayabiliyorlar. Ancak dediğim gibi bunu garipsemiyorum. Hatta ben de böyle biri olduğum için adaptasyonum konusunda da yardımcı olduğunu düşünüyorum böyle unsurların."



VAZGEÇİLMEZ BEŞLİ



Uğurcan Çakır, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme, Konferans Ligi ile Süper Lig'de oynanan 12 resmi maçın tamamında forma giyerek Trabzonspor'un vazgeçilmezleri oldu. Uğurcan ve Edgar, uzatmaya giden Molde maçıyla birlikte toplam 12 karşılaşmanın tamamında 1110 dakika görev yaptı. Hamsik 1075, Nwakaeme 1056, Bakasetas ise 1024 dakika süre aldı.



3 ŞÖVALYE



Sezona muhteşem başlayan Bakasetas, Fenerbahçe derbisinde de takımın en büyük kozu olacak. Malatya, Sivas, Kasımpaşa filelerini 1, Kayseri ağlarını ise 2 kez sarsan Yunan orta saha, Fenerbahçe'yi de boş geçmek istemiyor. Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Malatya, Sivas, Giresun ve G.Saray maçlarında 1'er gol kaydetti. Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu, G.Saray, Konya ve Alanya maçında 1'er gol attı. Üç futbolcu böylelikle 8 haftada takımının 18 puan elde etmesinde önemli rol oynadı.