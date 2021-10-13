Trabzonspor Fenerbahçe maçına bu 11'le çıkacak!

Abdullah Avcı, pazar günkü Fenerbahçe derbisi için birçok mevkide isimleri netleştirmiş, sadece sol bek ve sağ kanatta konusunda kararsız kalmıştı. Avcı'nın bu konudaki fikrini netleştirdiği ancak İsmail Köybaşı ve Hamsik'in sakatlıkları nedeniyle farklı bir 11'i de deneyebileceği öğrenildi.

Köybaşı'nın oynamaması durumunda sol bekte Trondsen'i görevlendirecek olan başarılı çalıştırıcı üç yerli mecburiyeti nedeniyle Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta oynatacak.

Hamsik'in hazır olmaması durumunda ise orta sahada Siopis veya Dorukhan Toköz'ün sahaya çıkması bekleniyor.

Fırtına'nın muhtemel 11'i şöyle;

Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik (Siopis), Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.