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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi U19 takımıyla karşı karşıya geldi

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarına devam ederken, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Bordo-mavililer, U19 takımın 4-0'lık skorla mağlup ederken, maçın goleri Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve Yunus Mallı'dan (P) geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 17:23
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi U19 takımıyla karşı karşıya geldi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde U19 takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı. A takım oyuncularının kazandığı karşılaşmanın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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