Rekorların adamı Abdullah Avcı

8'incihaftayı namağlup kapatan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini yaşıyor. Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Avcı, kariyerinde sadece 2016-2017'de Başakşehir ile ilk 8 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik alarak topladığı 20 puanla bu başarısını geride bıraktı. Beşiktaş'ta ise ilk 8 haftada sadece 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'a son 17 sezonun iyi başlangıcını yaptırmanın yanı sıra en uzun deplasman yenilmezlik serisini de kazandırarak yakalanması zor rekorlara imza attı.