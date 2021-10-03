Haberler Trabzonspor Edgar rakip tanımadı

Edgar rakip tanımadı

Fırtına'nın vazgeçilmezler isimlerinden Edgar Ie, dün müthiş bir performans sergiledi. 55 kez topla buluşan Portekizli stoper, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Edgar, girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanırken, 3 kez çıktığı hava toplarının da tümünden üstün ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:50
Edgar rakip tanımadı
Fırtına'nın vazgeçilmezler isimlerinden Edgar Ie, dün müthiş bir performans sergiledi. 55 kez topla buluşan Portekizli stoper, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Edgar, girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanırken, 3 kez çıktığı hava toplarının da tümünden üstün ayrıldı.
SON DAKİKA