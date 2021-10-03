Edgar rakip tanımadı

Fırtına'nın vazgeçilmezler isimlerinden Edgar Ie, dün müthiş bir performans sergiledi. 55 kez topla buluşan Portekizli stoper, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Edgar, girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanırken, 3 kez çıktığı hava toplarının da tümünden üstün ayrıldı.
Fırtına'nın vazgeçilmezler isimlerinden Edgar Ie, dün müthiş bir performans sergiledi. 55 kez topla buluşan Portekizli stoper, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Edgar, girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanırken, 3 kez çıktığı hava toplarının da tümünden üstün ayrıldı.