Cornelius coştu

Alanyaspor karşısında Trabzonspor 'a 1 puanı getiren golü atan Cornelius durmuyor. Konya filelerini da sarsan 28 yaşındaki sartfor, dün de sahne alarak toplamda 4 gole ulaştı. Usta ayak, maçtan sonra hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Daha iyi olacaklarını belirten Danimarkalı forvet, "Kazanmak için buradaydık. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Takımımızın bu gücü ve kalitesi var. Bu maçtan ders çıkaracağımız günler olacak. Bunları öğrenip, bir sonraki karşılaşmayı kazanmak için çıkacağız" dedi.