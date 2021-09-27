Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı’dan net uyarı!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Akdeniz ekibinin kendilerine genelde ters geldiğini hatırlattı. Basit hataya karşı uyardı. Ekibiyle birlikte Alanyaspor'u analiz eden Avcı rakibin güçlü ve zayıf yanlarını oyuncularına aktardı. Avcı "Alanyaspor sezona iyi başlamadı ancak şu anda çok formdalar. Hücumda birçok önemli silahları var. Biz ataktayken aynı zamanda savunmayı da düşünmeliyiz. Dengeli oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR EVİNDE SADECE 1 KEZ KAZANDI!

Bordo- mavililer, Alanyaspor'a karşı iç saha avantajını bir türlü kullanamıyor. İki takım Trabzon'da 5 defa karşı karşıya geldiler. Bu mücadelelerde Karadeniz Fırtınası sadece 1 defa kazanabildi. 3 maçtan ise Alanyaspor galip ayrıldı. 1 maç eşitlikle sonuçlandı. Başarılı hoca Abdullah Avcı öğrencilerine bu istatistiği de aktardı ve konsantrasyonlarını 90 dakika boyunca yüksek tutmalarını istedi.