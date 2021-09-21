Son dakika spor haberleri: Edgar Ie'den flaş milli takım kararı! Gine-Bissau için oynayacak

Trabzonsporlu Edgar Ie, daha önce formasını giydiği Portekiz Milli Takımı'nı bırakıp doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçti.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Edgar Ie, Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda lider olan Gine-Bissau'dan gelen teklifi kabul etti. Prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Edgar Ie'nin, doğduğu ülkenin milli takımında oynamak için sabırsızlandığı ifade edildi.

27 yaşındaki stoper, Gine-Bissau'da doğduktan çok kısa süre sonra ülkeden ayrılmış ve Portekiz'de çocukluğunu geçirdikten sonra Sporting Lizbon'da futbola başlamıştı. Portekiz Milli Takımı'nın formasını U18 - U21 yaş kategorilerinde kesintisiz giyen Edgar, A takımla da 1 maça çıkmıştı.