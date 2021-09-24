10 kişi kalmak oyunu etkiledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir karşılaşayı geride bıraktıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Oyun, en güzel senaryo ile başladı. 5. dakika 2-0 öne geçebileceğimiz bir durum var aslında. Zemin iyi, organizasyonlar iyi ikinciyi kaçırdık. 8. dakikada hayal etmediğimiz kırmızı kartla karşılaştık. Hafta boyu rakibi bir eksik yakalayabilmek adına çalıştık. Bu sefer 90 dakika 10 kişi oynuyorsun. Rakip iyi bir takım" diye konuştu.



İSMAİL'E TEŞEKKÜRLER

Uğurcan Çakır'ın performansına değinen Avcı, İsmail Köybaşı'na ise teşekkür etti: 2-2'den sonra yüzde 100 kaçırdığımız durum var. Maçta son anda İsmail'in oynayacağı belli oldu. Tebrik ediyorum. Ona teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışıyor. Çalışmanın karşılığını bu performansıyla gösterdi. Uğurcan devreye girdi. Dönem dönem büyük takım reaksiyonu verdik. 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek önemli. 21 sene sonra 21 maç deplasmanda kaybetmedik" yorumunu yaptı.



Trabzonspor'un en çok koşan ismi 12 kilometre ile Marek Hamsik oldu. 2. sırada 10 bin 43 metre ile Nwakaeme yer aldı. Edgar Ie, 9 bin 973 metre, Bakasetas 9 bin 854 ve Bruno Peres 9 bin 816 metre ile koştu.