Takıma bir gün için izin

Bordo-mavili takım önceki gün yapılan çift antrenmanın ardından dünü izinli geçirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyunculara izin verirken, "Çalışmak kadar dinlenmek de çok önemlidir. Bu dengeyi çok iyi oturtmamız gerekiyor. Dinlenin ve Alanyaspor maçına motive olun" diye uyardı.

Ara sonrası rakip F.Bahçe

Sezona 3'te 3'le başlayan Karadeniz devi, milli aradan sonra Galatasaray'a derbide takılmıştı. Ekim ayındaki milli aranın dönüşünde de Akyazı'da bu kez Fenerbahçe derbisi var. Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda ezeli rakibini ağırlayacak. Bu derbiye kadar puan farkını açmak istiyor.