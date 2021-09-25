SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı'dan Hüseyin Türkmen'e 'Hazır ol' mesajı!

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 27 Eylül Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, savunmada mecburi değişime gidecek. Bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinden vazgeçmeyen deneyimli çalıştırıcı savunmada önemli bir aşama kaydetti. Vitor Hugo'nun Konyaspor maçında kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi kalan Karadeniz ekibinde Edgar le'nin yanına kimi yerleştireceği merak edilen Abdullah Avcı, Berat Özdemir'i, Portekizli oyuncuyla birlikte oynatmıştı.



HÜSEYİN TÜRKMEN'E 'HAZIR OL' MESAJI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında, Hüseyin Türkmen'e forma şansı vermesi bekleniyor. Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinin uyumu sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Hüseyin Türkmen, Alanyaspor karşısında forma şansı gelirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise oyuncuya 'hazır ol' mesajı gönderdi.