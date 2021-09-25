Biyonik adam Hamsik!

Karadeniz devinin oynadığı 10 resmi maça da ilk 11'de başlayan Marek Hamsik, 894 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Konyaspor karşısında da etkili bir performans ortaya koydu. Karşılaşmanın henüz başında Cornelius'un attığı golün asistini yapan Slovak orta saha, maç genelinde de takımı adına sahada en fazla topla buluşan isim oldu. Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki özel yaşantısıyla da altyapıdaki futbolcuların rol modeli haline gelen tecrübe abidesi, 12.08 km'lik koşu mesafesiyle sahanın da en çok koşan futbolcusu olmayı başardı.