Trabzonspor liderlik aşkına Konyaspor deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

Süper Lig'de ilk 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup geride bırakan Trabzonspor, 6'ncı hafta mücadelesinde bugün İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Bordo- mavililer zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada yeşil-beyazlı takımı mağlup edip hem yeniden liderlik koltuğuna yerleşmeyi hem de namağlup serisine devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı dü tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Başarılı hoca, Konya'nın iyi bir takım olduğunu belirtti ve öğrencilerinden sonuna kadar savaşmalarını istedi. Talebeleri ile toplantı yapan Avcı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" uyarısı yaptı.



KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KONYASPOR - Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Serdar, Soner, Hadžiahmetović, Endri, Michalak, Cikalleshi

TRABZONSPOR - Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius



SONUNA KADAR SAVAŞMAMIZ GEREK

Takım halinde güzel işler yapan bir ekiple oynayacaklarını belirten deneyimle çalıştırıcı, şunları söyledi: "Hücumda ve takım savunmasındaki verilerimizle yaptığımız doğru işleri daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Sahanın içinde her zaman birbirimizi destek olalım. Kendi futbolumuzu oynayalım ve sonuçta bu durum bize 3 puan olarak dönecektir. Beşiktaş'ın 2 puan kaybettiği haftada tek çaremiz galip gelmek. Büyük hedeflerimize ulaşabilmemiz için ayağımıza gelen bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek. Bu formayı giyen herkes sahada sonuna kadar savaşmalı, elinden gelenin fazlasını ortaya koymalıdır. Hepinize güveniyorum.