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Fırtına 20-10 önde

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'de 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 lig karşılaşmasının 20'sini Trabzonspor, 10'unu Konyaspor kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Fırtına 20-10 önde

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'de 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 lig karşılaşmasının 20'sini Trabzonspor, 10'unu Konyaspor kazandı. 10 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Fırtına, bu periyotta rakip fileleri 62 kez havalandırırken, kalesinde 45 gol gördü.

KONYA'DA ÜSTÜN
İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı. Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor, 4'ünü ise Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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